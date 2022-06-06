США выделят средства на «укрепление СМИ» в Северной Македонии

США планируют выделить до 110 тысяч долларов на проекты по развитию СМИ и борьбе с дезинформацией в Северной Македонии. Об этом написал RT.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Скопье объявляет для некоммерческих и негосударственных организаций открытый конкурс проектов в области медиа, направленных на укрепление СМИ путем повышения профессионализма журналистов и снижения отрицательного воздействия дезинформации», — говорится в описании конкурса.

В рамках проекта предполагается организовывать тренинги для молодых журналистов. Фокус будет сделан на повышении доступности «независимого новостного контента» и выявлении дезинформации.