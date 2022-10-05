США выделят средства на «снижение зависимости» Центральной Азии от РФ | 360°

Мир 05 октября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

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Viber США выделят средства на «снижение зависимости» Центральной Азии от РФ

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Агентство США по международному развитию (USAID) планирует увеличить бюджет программы мероприятий в сфере торговли в Центральной Азии на 15,2 миллиона долларов. Это планируется сделать с целью «снижения зависимости» Центральной Азии от России, написал RT.

Речь идет о таких странах как Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан.

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«Снижение зависимости Центральной Азии от российских рынков и экспортных маршрутов за счет предоставления альтернатив было долгосрочным приоритетом, но сейчас это насущная необходимость и открывшаяся возможность, поскольку мы стремимся помочь региону отказаться от зависимости от России», — заявили в организации.

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Отмечается, что в результате антироссийских санкций импорт России из Центральной Азии существенно снизился. Компаниям в регионе необходимо срочно найти новые рынки для своего экспорта товаров и услуг, считают в USAID.

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