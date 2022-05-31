США выделят средства на «гражданский активизм» в Сербии

Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить до 10 миллионов долларов на программу, направленную на «усиление гражданского активизма» в Сербии. О гранте написал RT.

Цель инициативы — развитие гражданского активизма в Сербии и усиление участия граждан страны в развитии и реформировании общества. Программа должна, среди прочего, привлечь «новых гражданских лидеров из числа молодежи». На реализацию программы заложено пять лет.