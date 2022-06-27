США выделят средства на борьбу с «российской дезинформацией» в Болгарии

Госдепартамент США выделит грант на программу по подготовке журналистов в Болгарии. Одним из пунктов программы будет обучение выявлению «российской дезинформации», написал RT.

«Данная программа повысит журналистскую устойчивость к российской дезинформации и российскому манипулированию в Болгарии», — говорится в описании проекта.

Получатель должен провести тренинги и семинары для журналистов и студентов, изучающих журналистику. Цель этих занятий — научить отличать достоверные сведения от дезинформации. На проект готовы выделить до 150 тысяч долларов.