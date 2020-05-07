США выделят средства для борьбы с «дезинформацией» на Балканах

Деньги будут выделены через посольство в Приштине на реализацию программы «TechCamp в Косове: борьба с дезинформацией на Балканах».

«Цель программы „TechCamp в Косове“ — укрепить доверие общественности к свободной прессе и демократическим институтам, помогая участникам лучше выявлять и бороться с фейковыми новостями, дезинформацией и связанными с ними угрозами, такими как поддельные аккаунты», — говорится в документе.

Мероприятия будут региональными. Целевая аудитория — слушатели из частично признанной республики Косово, Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Словении.

Программа состоит их двух компонентов — трехдневного семинара и последующих мероприятий. Один из компонентов предлагает проведение в Пече с 19 по 21 ноября 2020 года трехдневного семинара с участием как минимум 45 слушателей.

Также в качестве одной из целей заявлено «противодействие российской дезинформации».