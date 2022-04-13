США выделят пакет военной помощи Украине на $800 млн
Байден: США выделят пакет военной помощи Украине на $800 млн
Украина получит от США новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден после звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Я только что переговорил с президентом Зеленским и поделился с ним тем, что моя администрация санкционирует передачу Украине дополнительного вооружения, боеприпасов и иной помощи в сфере безопасности в размере 800 миллионов долларов», — заявил Байден.
Он уточнил, что украинские военные получат высокоэффективные типы вооружений, которые ранее уже предоставлялись. Также США передадут новые средства, необходимые в случае «широкого наступления России на востоке Украины». По словам американского главы, под новыми средствами подразумеваются артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры.
«Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов», — отметил Байден.
Президент США заявил, что власти страны также договариваются с партнерами, чтобы те тоже предоставили украинской стороне значительную военную помощь.