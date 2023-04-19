Мир 19 апреля 2023, 22:55 США выделят новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов Белый дом: США выделят Украине снаряды и вооружение на 325 миллионов долларов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи. В него войдут боеприпасы и вооружение на сумму 325 миллиардов долларов. Об этом сообщили в администрации главы государства.

Уточняется, что в пакет включили боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы TOW и AT-4, мины, почти 10 тысяч патронов и другое вооружение.

Реклама

Часть выделенных денег также пойдет на «военную подготовку и обучение» солдат ВСУ.

По оценкам Пентагона, с начала спецоперации США оказали Украине военную помощь на 35,5 миллиарда долларов. При этом оценки местных СМИ чуть смелее — 80 миллиардов ушло на украинский конфликт в целом, из них 50 миллиардов непосредственно на военную помощь.

Ранее стало известно, что Канада также выделит Украине новый пакет военной помощи. В него войдут 21 тысяча автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов, а также услуги спутниковой связи.