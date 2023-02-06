Мир 06 февраля 2023, 11:49 США выделят на демократическое развитие Грузии 125 тысяч долларов

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Власти США готовы профинансировать программу, направленную на демократическое развитие и западную интеграцию Грузии. Об этом сообщил RT.

Согласно программе, США планируют предоставлять индивидуальные гранты гражданам Грузии. Максимальный размер составит 20 тысяч долларов, а общее финансирование - 125 тысяч долларов.

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«Программа позволяет предоставлять индивидуальные гранты гражданам Грузии, которые являются выпускниками программ по обмену правительства Соединенных Штатов», — говорится в описании гранта.

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Те, кто получит грант, должны будут сосредоточиться на развитии ряда сфер. В частности, речь идет о кибербезопасности, независимых СМИ, гендерном равенстве и экономическом росте.