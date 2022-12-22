22 декабря 2022, 22:31
США выделят из бюджета $44,9 млрд на помощь Украине в 2023 году
Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета страны на 2023 финансовый год. Сумма составила 1,7 триллиона долларов, из которых более 44 миллиардов долларов пойдут на помощь Украине. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.
В 2022 году объем бюджета США составил 1,52 триллиона долларов. Большую часть денег в 2023 финансовом году планируют потратить на оборону — 858 миллиардов долларов. Еще 722,5 миллиарда долларов решили выделить на не связанные с обороной цели.
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На военную помощь Украине пойдет 44,9 миллиарда долларов. При этом в 2022 году на поддержку страны предусмотрели сумму 13,6 миллиарда. Это почти в три раза меньше, чем наметили на 2023 год.
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Более 300 миллионов долларов американцы решили направить на «противодействие влиянию России». В том числе речь идет о поддержке энергетической независимости и экономической стабильности государств, находящихся под давлением России. Одним из пунктов проекта бюджета стала поправка, дающая возможность изымать замороженные активы российских бизнесменов в пользу Украины.
США
Деньги
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