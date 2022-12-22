Мир 22 декабря 2022, 22:31 США выделят из бюджета $44,9 млрд на помощь Украине в 2023 году Unsplash

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Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета страны на 2023 финансовый год. Сумма составила 1,7 триллиона долларов, из которых более 44 миллиардов долларов пойдут на помощь Украине. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

В 2022 году объем бюджета США составил 1,52 триллиона долларов. Большую часть денег в 2023 финансовом году планируют потратить на оборону — 858 миллиардов долларов. Еще 722,5 миллиарда долларов решили выделить на не связанные с обороной цели.

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На военную помощь Украине пойдет 44,9 миллиарда долларов. При этом в 2022 году на поддержку страны предусмотрели сумму 13,6 миллиарда. Это почти в три раза меньше, чем наметили на 2023 год.

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Более 300 миллионов долларов американцы решили направить на «противодействие влиянию России». В том числе речь идет о поддержке энергетической независимости и экономической стабильности государств, находящихся под давлением России. Одним из пунктов проекта бюджета стала поправка, дающая возможность изымать замороженные активы российских бизнесменов в пользу Украины.