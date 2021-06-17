США выделят грант на укрепление связей со Словенией

Посольство США в Словении объявило конкурс грантов на развитие культурного сотрудничества между странами. Дипведомство ищет проекты, которые будут представлять американские ценности, культуру и историю среди словенцев, написал RT.

Размер грантов — до 100 тысяч долларов (около семи миллионов рублей).

«Успешные проекты должны фокусироваться на представлении и продвижении американских ценностей, культуры и/или истории среди словенской аудитории через художественные работы, музыку, литературу, танец и/или иные культурные средства», — сообщается в тексте документа.

Принять участие в конкурсе могут профессиональные деятели искусства и специалисты в сфере культуры, которые являются гражданами США или Словении.