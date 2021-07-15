США выделят грант на работу с политически активной молодежью Армении

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит грант в размере пяти миллионов долларов (около 370 миллионов рублей) на формирование гражданской позиции у молодежи Армении. Об этом написал RT.

Основной задачей проекта должно быть вовлечение армянской молодежи «в продвижение демократических принципов и практик в обществе». Как следует из текста, в последние годы молодые люди в Армении стали активно интересоваться политикой, однако на данный момент единственными инструментами проявления политической активности являются голосование и критика власти.

Проект будет направлен на формирование институтов, с помощью которых люди смогут высказываться, а также на информирование молодежи до 29 лет и распространение в этой среде демократических ценностей.