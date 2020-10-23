США выделят до 5 млн долларов на борьбу с развитием ракетного потенциала Ирана

«В соответствии с настоящим уведомлением о возможности финансирования принимаются предложения, непосредственно предусматривающие противодействие разработке и совершенствованию программы создания баллистических ракет Ирана», — отмечается в документе.

Также представители бюро Госдепа упомянули о необходимости повышения уровня соблюдения в мире соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и иных ограничительных мер. Сотрудники ведомства пояснили, что деятельность Тегерана, направленная на развитие ракетного оружия, «угрожает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов».

Уточняется, что Госдеп намерен разработать меры по борьбе с незаконной перевозкой и финансированием распространения ядерного оружия. Начало программы запланировано на 1 октября будущего года.