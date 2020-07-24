США выделят до 2 млн долларов на развитие трудового законодательства Армении

Ответственным за реализацию проекта будет Бюро международных трудовых отношений. В его задачи, в частности, входит «способствование созданию справедливой глобальной среды для работников как в США, так и по всему миру».

Подать заявку на участие в конкурсе могут американские коммерческие, некоммерческие и религиозные организации, государственные и частные высшие учебные заведения, а также публичные международные организации и зарубежные госорганизации.