США выделят до 2 млн долларов на развитие трудового законодательства Армении
Армения может получить от США до двух миллионов долларов на поддержку развития трудового законодательства страны. Об этом сообщил RT.
Ответственным за реализацию проекта будет Бюро международных трудовых отношений. В его задачи, в частности, входит «способствование созданию справедливой глобальной среды для работников как в США, так и по всему миру».
Подать заявку на участие в конкурсе могут американские коммерческие, некоммерческие и религиозные организации, государственные и частные высшие учебные заведения, а также публичные международные организации и зарубежные госорганизации.