Мир 19 января 2023, 11:48 США выделят до $150 тыс КНР на программу «Искусство для народа: используя наши голоса»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты готовы выделить Китаю около 150 тысяч долларов на реализацию программы «Искусство для народа: используя наши голоса». Об этом написал RT.

В Госдепартаменте считают, что данная программа поможет гражданам Китая получить более глубокое понимание американских ценностей и культуры. Подрядчики должны будут организовывать выставки уличного искусства, создать сопутствующие цифровые продукты: видеоролики и онлайн-проекты.

Реклама

Ранее США уже выделяли деньги на подобные проекты в Китае. В 2021 и 2022 годах стены американского посольства в Пекине украшали изображения, посвященные таким темам, как свобода выражения мнений, защита природы и окружающей среды, изменение климата.

Реклама

Авторы: