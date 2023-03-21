21 марта 2023, 13:46
США выделят до $100 тыс на проект по профразвитию преподавателей английского в Азербайджане
США выделят около 100 тысяч долларов на проект, направленный на профессиональное развитие преподавателей английского языка в Азербайджане. Об этом написал RT.
В документе говорится, что программа будет направлена в основном на молодых и менее опытных учителей. Она будет включать в себя возможности обучения онлайн и очно, а также перспективы повышения уровня владения обучающихся английским.
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«Целевая аудитория потенциальных проектов — молодые и менее опытные азербайджанские учителя английского языка, работающие в государственных школах», — уточняется в документе.
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Куратором данной инициативы выступит посольство США в Азербайджане.
США
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