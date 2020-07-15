США выделят деньги странам Центральной Азии на работу с молодежью

Профинансировать работу с Молодежным советом С5+1, куда входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Афганистан, планирует американское посольство в Бишкеке. Предполагается, что на площадке Молодежного совета студенты получают лидерские навыки и знакомятся с приоритетами внешней политики Вашингтона.

«Молодежный совет С5+1 — динамичная платформа, предназначенная для развития лидерских навыков у англоговорящих студентов центральноазиатских и афганских университетов, а также для ознакомления учащихся с приоритетами внешней политики США в данном регионе и привлечения их к ее проведению», — говорится в тексте гранта.

Он составит от 90 до 120 тысяч долларов, однако позже может быть увеличен. Участвовать в конкурсе могут американские неправительственные и некоммерческие организации, образовательные учреждения и аналитические центры.