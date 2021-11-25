США выделят деньги регионам Гагаузия и Приднестровье на продвижение своих взглядов

Соединенные Штаты планируют выделить средства автономным регионам Гагаузия и Приднестровье. Деньги направят на продвижение взглядов США. Об этом сообщил RT.

Ранее страна уже пыталась распространить свое влияние в Молдове. США выделили грант в размере трех миллионов долларов. Их направили на программы по «развитию» средств массовой информации и «просвещению» гражданского общества в стране.

В Гагаузии и Приднестровье же деньги планируют выделить на понимание американской культуры. Для реализации проектов будут использовать театральные постановки, а также привлекать писателей, передала «Русская планета».