Мир 21 июля 2023, 14:11 США выделят деньги Грузии для поддержки региональных и интернет-СМИ

Читать 360tv в

Соединенные Штаты напрят деньги на поддержку журналистских расследований в Грузии посредством программы грантов. Об этом написал RT со ссылкой на документ отдела общественной дипломатии посольства США в Тбилиси.

Авторы документа сообщают, что таким образом можно будет расширить возможности региональных и интернет-СМИ.

Реклама

Журналисты в своих расследованиях будут освещать в том числе дезинформацию, представляющую угрозу для демократии и прав человека. Размер одного гранта составит до 70 тысяч долларов.