21 июля 2023, 14:11
США выделят деньги Грузии для поддержки региональных и интернет-СМИ
Соединенные Штаты напрят деньги на поддержку журналистских расследований в Грузии посредством программы грантов. Об этом написал RT со ссылкой на документ отдела общественной дипломатии посольства США в Тбилиси.
Авторы документа сообщают, что таким образом можно будет расширить возможности региональных и интернет-СМИ.
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Журналисты в своих расследованиях будут освещать в том числе дезинформацию, представляющую угрозу для демократии и прав человека. Размер одного гранта составит до 70 тысяч долларов.
Грузия
США
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