США выделят деньги для продвижения американской культуры в России

В частности, хотят привлечь школьников к изучению истории отношений между странами. Кроме того, ученики, разделившись на группы, будут создавать образовательные проекты, включая сайты, приложения, AR- или VR-платформы. Впоследствии их можно будет использовать для приобщения широкой аудитории к изучению общей истории двух стран. Бюджет на реализацию проекта — 50 тысяч долларов.

Второй проект предполагает техническую и логистическую поддержку программы Subject Matter Experts Program («Программа профильных экспертов»), которая заключается в разъяснении особенностей американской культуры и внешней политики. Бюджет на нее составляет 300 тысяч долларов.

«Получатель гранта будет ответственным за логистическую поддержку посольства, такую как визовая поддержка американских специалистов, переговоры о выплатах, организация внутригосударственных и международных перевозок, продвижение мероприятия, обеспечение образовательными и печатными материалами, материалами для СМИ и соцсетей», — говорится в документе.

Отвечать за реализацию проектов будет американское посольство в России.