    13 февраля 2020, 09:38

    США выделят больше 600 миллионов долларов на развитие «культуры демократии» в Армении

    Анастасия Кременчугская

    Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Государственного департамента США собирается выделить более 640 миллионов долларов на развитие «культуры демократии» в Армении. Главная цель — повысить устойчивость населения страны «к негативному влиянию». Об этом написал RT.

    Помимо этого бюро хочет развить способность гражданского общества Армении выявлять дезинформацию, пресекать ее распространение и смягчать ее воздействие. Для этого планируется заниматься мониторингом местных СМИ.

    Специалисты также обучать людей основам информационной безопасности. Делается это для защиты себя в интернете.