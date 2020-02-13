США выделят больше 600 миллионов долларов на развитие «культуры демократии» в Армении
Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Государственного департамента США собирается выделить более 640 миллионов долларов на развитие «культуры демократии» в Армении. Главная цель — повысить устойчивость населения страны «к негативному влиянию». Об этом написал RT.
Помимо этого бюро хочет развить способность гражданского общества Армении выявлять дезинформацию, пресекать ее распространение и смягчать ее воздействие. Для этого планируется заниматься мониторингом местных СМИ.
Специалисты также обучать людей основам информационной безопасности. Делается это для защиты себя в интернете.