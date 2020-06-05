США выделят более миллиона долларов на «воспитание» лидеров гражданского общества на Кубе

«Задача проекта „Воспитание лидеров в гражданском обществе Кубы“, поддержку которому оказывает Бюро по делам Западного полушария, состоит в том, чтобы позволить участникам утвердиться на Кубе в качестве профессиональных ресурсов для реализации усилий в деле содействия демократии и соблюдения прав человека, а также чтобы открывать каналы коммуникации и координации деятельности как по всему острову, так и на международном уровне», — говорится в документе американского Госдепа.

В рамках проекта отберут от 25 до 40 кубинцев. Попадут те, кто больше заинтересован создать демократическое общество. Участникам предстоит распространять среди населения республики идеи, связанные с «построением демократии».

Кандидатов обучат навыкам, необходимым для развития гражданского общества на Кубе. Один из основных — способы коммуникации.