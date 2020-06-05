    05 июня 2020, 10:06

    США выделят более миллиона долларов на «воспитание» лидеров гражданского общества на Кубе

    Анастасия Кременчугская

    Госдеп США планирует создать проект по подготовке перспективных кубинских «лидеров гражданского общества». На реализацию программы Соединенные Штаты выделят 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщил RT.

    «Задача проекта „Воспитание лидеров в гражданском обществе Кубы“, поддержку которому оказывает Бюро по делам Западного полушария, состоит в том, чтобы позволить участникам утвердиться на Кубе в качестве профессиональных ресурсов для реализации усилий в деле содействия демократии и соблюдения прав человека, а также чтобы открывать каналы коммуникации и координации деятельности как по всему острову, так и на международном уровне», — говорится в документе американского Госдепа.

    В рамках проекта отберут от 25 до 40 кубинцев. Попадут те, кто больше заинтересован создать демократическое общество. Участникам предстоит распространять среди населения республики идеи, связанные с «построением демократии».

    Кандидатов обучат навыкам, необходимым для развития гражданского общества на Кубе. Один из основных — способы коммуникации.