Мир 30 марта 2023, 05:24 США выделят $9,5 млрд на «поддержку демократии» в мире Белый дом заявил о расходах $9,5 миллиарда на «поддержку демократии» в 2022–2024 годах РИА «Новости»

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Белый дом сообщил, что расходы США на «поддержку демократии» во всем мире составят 9,5 миллиарда долларов в 2022-2024 финансовых годах. Об этом заявили в публикации администрации США.

«В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты инвестировали и намерены направить приблизительно 9,5 миллиарда долларов <…> на поддержку демократии, прав человека и правильное управление по всему миру», — говорится в сообщении.

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США 29 марта проводят вместе с Замбией, Коста-Рикой, Южной Кореей и Нидерландами второй «Саммит за демократию». В нем участвуют 120 избранных государств. На мероприятии выступят ведущие активисты и представители гражданского сообщества.

Президент Джо Байден в связи с этим объявил, что американское правительство инвестирует 690 миллионов долларов на обновление демократии во всем мире.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания второго «Саммита за демократию» не стал поддерживать параграф, касающийся ситуации на Украине. По итогам пленарного заседания была принята Декларация, к которой Республика Армения присоединилась с оговоркой.