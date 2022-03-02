США выделят 30 миллионов баррелей нефти из резерва для стабилизации цен

США выделят 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва для стабилизации цен на топливо. Об этом американский президент Джо Байден.

В обращении к конгрессу он подчеркнул, что страна готова к новым товарным интервенциям, написало РИА «Новости».

«США вместе с 30 странами высвобождают 60 миллионов баррелей нефти из резервов по всему миру. Америка идет во главе, высвобождая 30 миллионов баррелей из нашего стратегического резерва нефти», — сказал Байден.

По его словам, США готовы при необходимости сделать больше, если будет необходимо, совместно со своими союзниками.

Сегодня стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE выросла до 109,18 долларов. Как отметил ТАСС, в последний раз Brent превышала планку в 109 долларов в августе 2014 года. В понедельник, 28 февраля, апрельские фьючерсы на нефть Brent стоили 103,15 долларов за баррель.