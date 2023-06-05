Мир 05 июня 2023, 12:47 США выделят 250 тысяч долларов для внедрения «американского компонента» в театры Украины

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Власти США готовы выделить грант в 250 тысяч долларов для поддержки украинского театра и внедрения в него американских материалов. Об этом сообщил RT.

Таким образом США хотят в том числе поддержать и культурную интеграцию двух стран. Она будет проходить благодаря наставничеству американских деятелей в создании новых постановок.

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«Проект должен быть ориентирован на украинскую аудиторию, и вся проектная деятельность, реализуемая при поддержке гранта посольства США, должна осуществляться на территории Украины и включать в себя существенный американский компонент», — написали в пояснении к гранту.

Кроме того, поощряется, если в музыкальных, литературных и танцевальных произведениях будут затрагиваться темы, которые направлены на представителей нетрадиционной секусуальной ориеентации и малообеспеченные слои населения.

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