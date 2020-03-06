    06 марта 2020, 03:41

    США выделят $20 млн на исследования термоядерной энергетики

    Ирина Нагайникова

    Министерство энергетики США выделит до 30 миллионов долларов на исследования в сфере термоядерной энергетики. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

    Особое внимание ведомство уделит проектам с алгоритмами машинного обучения, а также искусственного интеллекта для анализа и прогнозирования.

    «Последние достижения в сфере AI и науки о данных позволяют разрабатывать инновационные методы решения проблем в сфере термоядерного синтеза. Исследования, финансируемые в рамках этих инициатив, станут неотъемлемой частью преодоления важных барьеров на пути развития термоядерной энергетики», — заявил глава Министерства энергетики США Дэн Бруйетт.

    Для проектов продолжительностью 2-3 года предоставят первоначальное финансирование в объеме 17 миллионов долларов. Первые семь миллионов могут предоставить уже в 2020 году.

    Подать заявки на участие смогут нацлаборатории, университеты, некоммерческие организации и компании частного сектора, работающие автономно или с институциональными партнерами.