США выделят 18 миллионов долларов на развитие образования в Сирии

Госдеп США планирует профинансировать развитие образования в «неподконтрольных режиму» регионах Сирии. На программу готовы потратить 18 миллионов долларов (около миллиарда рублей), сообщил RT.

За время вооруженного конфликта система детского образования в Сирии сильно пострадала: часть школ была разрушена, многие здания образовательных учреждений переоборудованы под нужды военных. Больше всего коллапс системы образования ощутим в таких регионах Сирии как Алеппо, Ракка, Дейр эз-Зор и Идлиб.

«Успешная заявка будет демонстрировать, как создать лучшие условия для такой Сирии, которая в конечном счете будет иметь действующие системы школьного образования на неподконтрольных режиму территориях, позволяющие молодежи получить образование, которое подготовит обучающихся к получению высшего образования или обеспечит доступ к экономическим и профессиональным возможностям», — говорится в описании гранта, опубликованного Госдепом.

Предполагается, что программа по развитию образования в Сирии займет от одного до трех лет. Подрядчик, который получит грант, должен будет найти возможность для создания в Сирии новых образовательных учреждений, а также органов по надзору за образованием и организаций гражданского общества, которые будут курировать систему образования и предоставлять детям и педагогам психосоциальную поддержку.