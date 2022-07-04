США выделят 175 тысяч долларов на программу изучения английского языка на Украине

Для укрепления связей между США и Украиной в области образования американские власти хотят выделить около 175 тысяч долларов на программу изучения английского языка на Украине. Об этом написал RT.

Курировать данную программу будет посольство США в Киеве.

«Грантополучатель окажет содействие Министерству образования и науки Украины с целью оптимизации процесса онлайн-преподавания английского языка в средних школах и поддержки модели дистанционного образования для изучения английского языка», — говорится в документе.

По словам профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, такие проекты реализуются «на фоне проводимой киевскими властями политики по борьбе с русским языком».

«Изучение языка — это изучение культуры, приобщение к ценностям того общества, которое является носителем языка, осваиваемого вами. Английский язык отражает современные тенденции в ряде сфер, в том числе в науке, культуре, политике», — считает эксперт.

Он также добавил, что 175 тысяч долларов — совсем незначительная сумма для такого рода программ.