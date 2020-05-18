США выделят 100 тысяч долларов на решение соцпроблем на Украине

«Основные стратегические цели таковы: укрепление деловых отношений между США и Украиной посредством предоставления транспарентной платформы для сотрудничества, создание лучших условий для бизнеса, а также решение социальных проблем Украины за счет разработки «серьезных игр», — говорится в документе, предоставленном Госдепом США.

Около 50 профессионалов и начинающих разработчиков с Украины будут заниматься реализацией проекта. Для начала наставники из США и Украины организуют для них семинар по социальным вопросам, во время которого его участники начнут работу над «серьезными играми». Он запланирован на начало сентября, до проведения украинского Comic Con.

«В планах, обозначенных в программе, должна быть учтена возможность сотрудничества с торговой службой США с тем, чтобы представить американские компании — разработчики игр на украинском рынке и развивать отношения с их украинскими коллегами», — заявили в Госдепартаменте.