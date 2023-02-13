Мир 13 февраля 2023, 12:25 США выделят 100 тысяч долларов на популяризацию американской литературы в Грузии

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США собираются популяризировать в Грузии современную американскую литературу разных тематик и хотят выделить на эти цели 100 тысяч долларов. Об этом сообщил RT со ссылкой на документацию гранта.

Согласно описанию «Программы книжных переводов», литературу хотят сделать более доступной для грузинских граждан. В частности, планируют популяризировать книги, которые связаны со СМИ, с экономической тематикой, а также классику и детские произведения. Среди актуальных тем еще кибербезопасность, обучение и образование и международное право.

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«Посредством финансирования перевода ключевых работ на грузинский язык отдел по связям с общественностью (посольства США в Тбилиси. — RT) ставит целью повысить доступность, в том числе с экономической точки зрения, для грузинских студентов, исследователей и широкой общественности новейших исследований, аналитических материалов и популярной современной литературы американских авторов», — говорится в описании гранта.

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