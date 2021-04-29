США выделят $100 млн на помощь Индии с коронавирусом

Индия в ближайшие дни получит от США гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов. Такую сумму американские власти решили предоставить стране для борьбы с распространением коронавируса.

«В знак солидарности с Индией, которая борется с новой волной случаев заболевания COVID-19, Соединенные Штаты в ближайшие дни поставят продукцию на сумму более 100 миллионов долларов для оказания срочной помощи нашим партнерам в Индии», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Первые самолеты из США приземляться в Индии уже 29 апреля. Гуманитарную помощь будут доставлять в течение недели. В частности индийские врачи получат аппараты ИВЛ, 1,1 тысячи кислородных баллонов и 15 миллионов медицинских масок. Также самолеты привезут миллион наборов для проведения экспресс-анализов на наличие коронавируса.

Еще американская администрация решила перенаправить в Индию свой заказ на 20 миллионов доз препарата от ковида. Речь идет о вакцине британско-шведской компании AstraZeneca. Кроме того, в Индию доставят 20 тысяч доз препарата «Ремдесивир».

Ранее два борта МЧС России приземлились в аэропорту Нью-Дети. Российские специалисты привезли в страну гуманитарную помощь.