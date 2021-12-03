США выделят 10 миллионов долларов на развитие грузинских СМИ

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить 10 миллионов долларов на развитие и поддержку СМИ в Грузии. С документом ознакомился RT.

Грузинские СМИ в последние годы сталкивались с рядом проблем, среди которых ограничение свободы слова журналистов, поляризация СМИ и недостаток общественной поддержки, говорится в документе.

Программа, запланированная USAID будет направлена на поддержку взаимодействия СМИ и гражданского общества и позволит СМИ «более эффективно выполнять свои ключевые функции, направленные на поддержку демократии, прав человека и концепции „хорошего управления“».