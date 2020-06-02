США выделит более 9 млн долларов на поддержку прав человека в Боснии и Герцеговине
Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить средства на программу в области защиты прав человека в Боснии и Герцеговине. В проект планируют вложить 9,2 миллиона долларов. Об этом сообщил RT.
«Задача программы Агентства США по международному развитию INSPIRE в Боснии и Герцеговине состоит в расширении прав и возможностей граждан и государственных институтов для улучшения ситуации в области защиты прав человека в целом, качества предоставляемых услуг и возможностей трудоустройства для наиболее уязвимых слоев населения Боснии и Герцеговины», —заявили в USAID.
Агенство намерено заключить пятилетний контракт. В первую очередь будут рассматривать американских кандидатов.
Отмечается, что 1,2 миллиона доллара из планируемого бюджета будет направлено на проведение кампаний по повышению осведомленности широкой общественности о проблемах в области прав человека, с которыми сталкиваются сексуальные меньшинства.