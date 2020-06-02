США выделит более 9 млн долларов на поддержку прав человека в Боснии и Герцеговине

«Задача программы Агентства США по международному развитию INSPIRE в Боснии и Герцеговине состоит в расширении прав и возможностей граждан и государственных институтов для улучшения ситуации в области защиты прав человека в целом, качества предоставляемых услуг и возможностей трудоустройства для наиболее уязвимых слоев населения Боснии и Герцеговины», —заявили в USAID.

Агенство намерено заключить пятилетний контракт. В первую очередь будут рассматривать американских кандидатов.

Отмечается, что 1,2 миллиона доллара из планируемого бюджета будет направлено на проведение кампаний по повышению осведомленности широкой общественности о проблемах в области прав человека, с которыми сталкиваются сексуальные меньшинства.