США выделили восточноевропейским и кавказским СМИ $4,2 млн

Госдеп США в связи с проведением спецоперации России на Украине решил выделить журналистам из стран Восточной Европы и Южного Кавказа грант в размере 3,5 миллиона рублей. Об этом написал RT.

На официальном портале госзакупок Grants.gov этот пункт звучит так — на «укрепление независимой журналистики».

Еще один грант стоимостью 740 тысяч долларов был выделен на обучение молодых журналистов в Венгрии.

Соединенные штаты таким образом хотят изменить общественное мнение жителей стран постсоветского пространства о России, считают эксперты. Независимые медиа являются одним из наиболее эффективных способов достичь этой цели.

«С полным осознанием текущей ситуации на Украине и в регионе DRL объявляет открытый конкурс на региональный проект, укрепляющий сотрудничество СМИ в регионе Европы и Евразии», — говорится в документе.

Подавать заявку могут журналисты из Украины, Белоруссии, Польши и других стран.