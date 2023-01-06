Мир 06 января 2023, 21:26 США выделили Украине очередной пакет военной помощи Белый дом: Украина получит от США новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов РИА «Новости»

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США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая сумма составила три миллиарда долларов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе очередного брифинга.

«Новый пакет военной помощи Украине включает 225 миллионов долларов на долгосрочное укрепление ее военного потенциала и модернизацию ВСУ», — заявила она.

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Кроме того, 682 миллиона долларов получат партнеры Соединенных Штатов на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Уточняется, что средства на сумму 2,8 миллиарда долларов предоставят из запасов Пентагона.

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Ранее стало известно, что власти США включат в очередной пакет военной помощи Украине 50 боевых машин пехоты Bradley. За поставку боевых машин американцы заплатят 2,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи направлен на то, чтобы украинские силы получили как можно больше вооружения в зимние месяцы.

Германия выделит Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot. Такое решение по итогам разговора приняли канцлер ФРГ Олаф Шольц и американский президент Джо Байден. ФРГ также планирует обучить украинских военных обращению с образцами современной западной бронетехники.