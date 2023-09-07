Мир 07 сентября 2023, 22:24 США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $600 млн Пентагон: США выделили Украине пакет военной помощи на $600 млн РИА «Новости»

Читать 360tv в

США выделили Украине новый пакет военной помощи на 600 миллионов долларов. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

В очередной пакет в рамках инициативы о военной помощи Украине войдут средства противовоздушной обороны, заявили в министерстве обороны США.

Реклама

«В этот пакет на 600 миллионов долларов входит оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства», — сообщила Сингх.

Также в пакет входят боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование и боеприпасы для разминирования.

Страны и институты Евросоюза в два раза обогнали США по сумме обещанной помощи Украине. Общий объем обещанной поддержки от ЕС превысил 130 миллиардов евро, от Штатов Украина получила менее 70 миллиардов евро, подсчитал Институт мировой экономики Киля.