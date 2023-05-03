Мир 03 мая 2023, 22:32 США выделили Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов Госсекретарь США Блинкен разрешил выделить Украине военную помощь на $300 млн Википедия

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Новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов выделили Украине Соединенные Штаты. Заявление Госдепа опубликовали на официальном сайте. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые системы.

«Санкционирую наш 37-й вывод американских вооружений и оборудования для Украины на сумму 300 миллионов долларов», — сообщил Блинкен.

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В заявлении перечислено, что включает в себя дополнительная помощь. Это артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы AT-4 и неуправляемые ракеты Hydra 70, которые можно установить на самолеты и вертолеты.

Вашингтон оставил на усмотрение Киева способы защиты своей территории после атаки беспилотников на Кремль. Блинкен заявил, что у Госдепа нет достаточной информации по этому вопросу.