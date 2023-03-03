Важное 03 марта 2023, 20:55 США выделили Украине новую военную помощь с боеприпасами для HIMARS Белый дом: США выделили Украине новый пакет военной помощи на $400 млн

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Администрация Джо Байдена распорядилась выделить Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привел ТАСС.

«Мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется, и укреплять ее вооруженные силы на поле боя, чтобы она оказалась в самом прочном положении за столом переговоров», — сказал он.

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Соединенные Штаты выделили Украине уже 33-й пакет военной помощи. По данным Госдепартамента США, в этот пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубицы, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал выделение нового пакета военной помощи киевскому режиму. Он отметил, что на Украину направят боеприпасы и снаряды к тем видам вооружений, которые уже есть у ВСУ.

В последних числах февраля власти США заявили, что подготовили очередной пакет военных поставок Украине, его оценили в два миллиарда долларов. В список поставок внесли дополнительные боеприпасы для HIMARS и несколько моделей беспилотников.