03 марта 2023, 20:55
США выделили Украине новую военную помощь с боеприпасами для HIMARS
Белый дом: США выделили Украине новый пакет военной помощи на $400 млн
Администрация Джо Байдена распорядилась выделить Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привел ТАСС.
«Мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется, и укреплять ее вооруженные силы на поле боя, чтобы она оказалась в самом прочном положении за столом переговоров», — сказал он.
Реклама
Соединенные Штаты выделили Украине уже 33-й пакет военной помощи. По данным Госдепартамента США, в этот пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубицы, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.
Реклама
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал выделение нового пакета военной помощи киевскому режиму. Он отметил, что на Украину направят боеприпасы и снаряды к тем видам вооружений, которые уже есть у ВСУ.
В последних числах февраля власти США заявили, что подготовили очередной пакет военных поставок Украине, его оценили в два миллиарда долларов. В список поставок внесли дополнительные боеприпасы для HIMARS и несколько моделей беспилотников.
США
Украина
Реклама
Реклама