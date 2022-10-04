США выделили Украине 625 миллионов долларов | 360°

Мир 04 октября 2022, 22:42 Поделиться Telegram

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Viber США выделили Украине 625 миллионов долларов Президент США Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи РИА "Новости"

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Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским о выделении Украине очередной партии военной помощи. Речь идет о сумме в 625 миллионов долларов. Об этом сообщил Белый дом.

«Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, включая выделение сегодня нового 625-миллионного пакета оборонного содействия», — написали в релизе.

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В пресс-службе президента Байдена подчеркнули, что в пакет войдут дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронированные автомобили.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что вооружения, которые Запад поставляет Украине, будут законной целью для российских военных, действующих в рамках спецоперации.

Всемирный банк 1 октября также одобрил дополнительную финансовую помощь Украине. Ее размер составил 530 миллионов долларов.

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