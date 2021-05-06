США выделили Украине $4,6 млрд с начала войны в Донбассе

С 2014 года США предоставили Украине помощь в размере более 4,6 миллиарда долларов. Также Штаты дали гарантии по украинским кредитам на миллиард долларов, сообщил Госдепартамент.

6 мая в Киев прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен. За два дня он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой, «чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России», сказано в сообщении Госдепа.

В сводке ведомства говорится, что США выделили Украине более 49 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Кроме того, свыше 306 миллионов долларов пошло на оказание помощи лицам, «перемещенным или иным образом пострадавшим от агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне, во время своей поездки в Европу.

В Белом доме сообщали, что лидеры могут обсудить ситуацию на Украине. Также речь может пойти о продлении договора СНВ-3.