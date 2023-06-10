Мир 10 июня 2023, 02:57 США выделили средства для выявления недостатков экономики Украины Госдеп: США направят 437 тысяч долларов на выявление недостатков украинской экономики Freepik

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Соединенные Штаты выделят 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине. Об этом сообщил госдепартамент, написал RT.

«США поддерживают страновую программу ОЭСР для Украины и выделят 437 тысяч долларов на ее имплементацию. Страновая программа ОЭСР поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции», — указано в пресс-релизе.

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По данным Госдепа, деньги поступят в рамках реализации «страновой» программы Организации экономического сотрудничества и развития. Американский взнос потратят на исследование экономики Украины для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ страны. В департаменте напомнили, что общая бюджетная помощь США Украине за весь период составила свыше 19 миллиардов долларов.

Американские власти выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 2,1 миллиарда долларов. В него войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Пентагон также выразил готовность подготовить бойцов ВСУ для обслуживания техники.