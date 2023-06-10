10 июня 2023, 02:57
США выделили средства для выявления недостатков экономики Украины
Госдеп: США направят 437 тысяч долларов на выявление недостатков украинской экономики
Соединенные Штаты выделят 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине. Об этом сообщил госдепартамент, написал RT.
«США поддерживают страновую программу ОЭСР для Украины и выделят 437 тысяч долларов на ее имплементацию. Страновая программа ОЭСР поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции», — указано в пресс-релизе.
Реклама
По данным Госдепа, деньги поступят в рамках реализации «страновой» программы Организации экономического сотрудничества и развития. Американский взнос потратят на исследование экономики Украины для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ страны. В департаменте напомнили, что общая бюджетная помощь США Украине за весь период составила свыше 19 миллиардов долларов.
Американские власти выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 2,1 миллиарда долларов. В него войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Пентагон также выразил готовность подготовить бойцов ВСУ для обслуживания техники.
США
Украина
Реклама
Реклама