Мир 20 февраля 2023, 03:46 США выделили еще $100 млн на помощь Турции и Сирии после землетрясений Блинкен: США направят Турции и Сирии дополнительно $100 млн РИА «Новости»

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Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить Турции и Сирии дополнительно 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь после землетрясений. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, написал ТАСС.

«С учетом этих средств гуманитарная помощь США, направленная на оказание поддержки в связи с землетрясением, составит 185 миллионов долларов», — отметил Блинкен.

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По его словам, средства направят на содействие неправительственным организациям, работающим в Турции и Сирии.

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Два сильных землетрясения произошли в Турции 6 февраля. Подземные толчки также спровоцировали разрушения в соседней Сирии. Согласно последним данным государственного Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции достигло 41 тысячи 20 человек.

Сейчас в пострадавших регионах разбором завалов занимаются специальные группы, которые насчитывают около 20 тысяч человек. Им помогают неправительственные и международные организации.