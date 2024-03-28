28 марта 2024, 03:26
США выдали России обвиняемого в истязании дочери
МВД: обвиняемого в истязании дочери россиянина доставили из США в Москву
США выдали России мужчину, которого обвинили в жестоком обращении со своей дочерью в 2019 году. Его доставили в Москву, сообщила пресс-служба МВД РФ.
«В результате успешных оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставили Алексея Смирнова, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании дочери», — указали в сообщении.
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По данным следствия, мужчина неоднократно избивал, оскорблял и унижал ребенка. Следователи возбудили уголовное дело об истязании в феврале 2020 года. Они выяснили, что фигурант дела обманом увез свою 12-летнюю дочь в США, где они жили в городе Дания-Бич, штат Флорида.
Ранее подозреваемого в убийстве знакомого в Москве экстрадировали из Киргизии. Преступник нанес мужчине смертельные ранения в шею.
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