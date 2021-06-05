США выбрали темы для встречи Байдена и Путина

Президент США Джо Байден намерен затронуть широкий спектр тем на саммите с российским лидером Владимиром Путиным. Ожиданиями Белого дома от этой встречи поделился старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин.

«Вопросов будет действительно много. Одна из тем, по которым наши позиции отчасти совпадают, — это стратегическая стабильность», — его слова привел «Интерфакс».

Грин напомнил, что Америка и Россия продлили Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Поэтому теперь страны «находятся в ситуации, когда могут начать новую фазу контактов по этой теме, начать диалог на высоком уровне».

Также США хотят обсудить кибербезопасность.

Кроме того, Байден намерен затронуть вопрос об «удерживаемых в России американских гражданах». В повестке числятся «ограничения, действующие в отношении американских дипломатических учреждений в России». Помимо этого, речь пойдет об Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане, Арктике, проблеме изменения климата.

А еще американская сторона надеется напомнить о своей поддержке «суверенитета и территориальной целостности Украины». В делегации США планируют обсудить тему Белоруссии и «необходимость гарантировать, чтобы в отношении авиакомпаний соблюдались правила, касающиеся гражданской авиации».

Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве.