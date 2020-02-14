Историки рассказали, для чего США вводили ленд-лиз

Андрей Рябков напомнил о развитии взаимоотношений США и Японии.

«Япония всегда была союзником США против Российской Федерации. <…> экономическая политика западного государства <…> например, эмбарго на поставку нефтепродуктов, стала экономически душить Японию. И нападение японцев на Перл-Харбор являлось <…> вынужденной мерой — пан или пропал. Соединенные Штаты Америки в свою очередь тихонечко дали разбомбить свои старые линкоры, уведя авианосный флот в недоступное место», — рассказал эксперт.

По его словам, нападение японцев США использовали как легальный повод к войне. Задачей было получить контроль над Тихим океаном. С этой целью американцы использовали военный ресурс против Японии и экономический «против» Британии и Содружества.

Евгений Гурьев объяснил, что ленд-лиз ввели в марте 1941 года в первую очередь для стран, которые активно вели военные действия.

Он напомнил о войне Китая и Японии с 1937 года и Великобритании — «с Гитлером в Европе и Африке». По словам историка, распространение ленд-лиза на СССР стало результатом «прагматических соображений» президента США Франклина Рузвельта. Гурьев пояснил, что американцам было выгодно, чтобы Советский Союз как можно дольше оставался боеспособным.

Станислав Еремеев отметил, что подобная история повторилась после войны во Вьетнаме.

«После неудач войны во Вьетнаме появилась доктрина Никсона. <…> американцы фактически сделали вывод, что если есть возможность решать свои геополитические задачи путем своих стратегических союзников, то это нужно делать. Мы наблюдаем воспроизводство той технологии, которую они ранее и применили», — заявил политолог.