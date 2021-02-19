США ввели визовые ограничения против чиновников Белоруссии

Власти США вводят визовые ограничения против белорусских чиновников. В санкционный список попали 43 фамилии, сообщил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

«Сегодня США предприняли действия в соответствии с президентской прокламацией 8015, наложив визовые ограничения на 43 лица в Белоруссии, ответственных за подрыв белорусской демократии», — привело РИА «Новости» цитату из письменного заявления Блинкена.

По словам главы Госдепа, теперь белорусские чиновники не смогут въезжать на территорию США. В документе уточняется, что под санкции попали в том числе высокопоставленные официальные лица из сферы юстиции, руководители правоохранительных органов, а также судьи и прокуроры. Все они связаны с протестами, проходившими в Белоруссии.

Сам президент республики Александр Лукашенко в начале января отмечал, что в Белоруссии сложилась нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Он подчеркивал, что его хотят обвинить в том, что «он защищает страну и людей».

Протестные акции начались сразу после выборов президента 9 августа 2020 года. По итогам голосования победил Лукашенко. Сторонники оппозиции стали требовать его отставки и проведения повторных выборов.