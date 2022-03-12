США ввели санкции против Володина и Зюганова

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов попали в санкционный список США. Об этом сообщили в американском минфине.

В сообщении говорится, что санкционный список пополнили Володин, Зюганов, а также десять депутатов Госдумы. Также дополнительные ограничения были наложены на бизнесмена Виктора Вексельберга. В частности, были заблокированы его яхта и самолет.

Кроме того, в санкционный список попали десять членов правления банка ВТБ, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его совершеннолетние дети Николай и Елизавета.

У всех попавших в списки будут заблокированы активы на территории США.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции в отношении 386 депутатов Госдумы за ратификацию соглашения о признании независимости ДНР и ЛНР и последовавшей за этим спецоперации РФ по защите Донбасса.

Также США объявили о следующем шаге в запрете «импорта товаров из нескольких основных секторов российской экономики». В страну запретят завозить спиртное, морепродукты и бриллианты из РФ.