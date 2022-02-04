facebook_pixel
    04 февраля 2022, 03:29

    США ввели санкции против граждан Белоруссии за деятельность «против диссидентов»

    Нина Петлинова

    США ввели визовые ограничения против нескольких граждан Белоруссии за их деятельность за рубежом, «направленную против диссидентов». Об этом сообщили в Госдепе.

    «Сегодняшние меры направлены против ряда граждан Белоруссии за их причастность к серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции», — отметил Блинкен в заявлении, которое распространил Госдеп. Его процитировал ТАСС.

    Блинкен уточнил, что Америка осуждает «любую подобную деятельность», в том числе — попытки силой вернуть в республику олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую. В Госдепе напомнили, что речь идет о ситуации, которая произошла во время летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

    При этом в заявлении не указаны имена белорусов, против которых ввели санкции, а также нет другой информации о них.