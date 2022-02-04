США ввели санкции против граждан Белоруссии за деятельность «против диссидентов»

США ввели визовые ограничения против нескольких граждан Белоруссии за их деятельность за рубежом, «направленную против диссидентов». Об этом сообщили в Госдепе.

«Сегодняшние меры направлены против ряда граждан Белоруссии за их причастность к серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции», — отметил Блинкен в заявлении, которое распространил Госдеп. Его процитировал ТАСС.

Блинкен уточнил, что Америка осуждает «любую подобную деятельность», в том числе — попытки силой вернуть в республику олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую. В Госдепе напомнили, что речь идет о ситуации, которая произошла во время летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

При этом в заявлении не указаны имена белорусов, против которых ввели санкции, а также нет другой информации о них.