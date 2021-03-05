США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского

США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи. Его обвиняют в коррупции.

Коломойскому, его жене и двум детям запретят въезд в США. Бизнесмен внесен в данный список за «значительную коррупцию», заявил в письменном заявлении госсекретарь Энтони Блинкен, процитировало РИА «Новости».

«В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский принимал участие в коррупционных действиях. В том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды», — рассказал госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что сегодняшнее внесение в список основано на действиях того времени, когда Коломойский занимал эту должность, однако он обеспокоен нынешними постоянными усилиями Коломойского «по подрыву демократических процессов и институтов» на Украине.

«Эти действия несут серьезную угрозу будущему Украины», — подытожил Блинкен.

Ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен расставил приоритеты в отношениях Соединенных Штатов с Россией. Соединенные Штаты будут искать возможности продвижения стратегической стабильности вместе с Россией, несмотря на все разногласия между странами, напомнило Ura.ru.