США ввели санкции против украинских политиков и инфоресурсов

В Минфине США выразили уверенность, что организации и лица, оказавшиеся в санкционном списке, имеют отношение к якобы «связанной с Россией сети влияния», имеющей отношение к Андрею Деркачу (депутат Верховной рады — прим. ред.).

По данным издания, под рестрикции попали бывшие представители украинского правительства Андрей Телиженко, Александр Онищенко и Константин Кулик, а также действующий член парламента Александр Дубинский и помощники Деркача Антон Симоненко, Дмитрий Ковальчук и Петр Журавель. Кроме того, Штаты наложили ограничения на информационные порталы «Эра-медиа», Nabu Leaks, «Скептик» и Only News.