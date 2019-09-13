США ввели санкции против северокорейских хакеров

В санкционный список попали три группы — Andariel, Bluenoroff и Lazarus Group. По информации из открытых источников первые две являются подразделениями последней. Lazarus Group, в свою очередь, обвиняется в ряде кибератак и преступлений, которые совершила за последние несколько лет.

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Министерство финансов отметило, что указанные группы связаны с главным разведывательным управлением КНДР. Отмечается, что хакеры осуществляли свои атаки для того, чтобы оказать поддержку незаконным оружейной и ракетной программам своей страны.

В США отдельно подчеркнули, что давление на Пхеньян при помощи введения новых санкций продолжится. Кроме того, уже действующие ограничения продолжат свое действие. Там также отметили, что работа над «улучшением кибербезопасности финансовых сетей» продолжится совместно с международным сообществом.